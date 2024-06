Si fa prestare lo smartphone dalla zia e le svuota il conto corrente

Prima con una scusa si è fatto prestare il telefono dalla zia, poi, utilizzando l'app di home banking che la donna aveva sul proprio dispositivo, ha effettuato una serie di bonifici, svuotando il fatto il conto della donna. È successo a Salorno, in provincia di Bolzano, dove un ragazzo di 23 anni è stato denunciato con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico e furto.

Le indagini sono nate in seguito alla denuncia della donna che aveva notato una sottrazione di circa 3mila euro dal proprio corrente bancario attraverso cinque diversi bonifici effettuatati verso un altro conto corrente.La donna, dando piena fiducia al nipote, gli prestava spesso e volentieri il suo cellulare, totalmente ignara del fatto che il nipote le stava lentamente svuotando il conto corrente, in quanto a conoscenza anche delle credenziali per accedere ai servizi bancari.

Il nipote dopo "essersi inviato" il bonifico si preoccupava poi di cancellare gli sms di ricevuta dal cellulare della zia in modo da non lasciare tracce. Sentiti alcuni testimoni vicini alla famiglia, che confermavano che il ragazzo aveva in uso il telefono proprio in concomitanza dell'ultimo bonifico, e visti gli indizi di colpevolezza a carico del giovane, già colpito da diversi precedenti di polizia, si procedeva al suo deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano