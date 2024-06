Ruba zafferano al supermercato: arrestato

Ha rubato zafferano, sono scattate le manette. Non una singola bustina per cucinarsi un buon risotto alla milanese, bensì 113 confezioni di zafferano, per un valore di 610 euro. Succede in un supermercato di via Washington a Milano.

Il 40enne ha spintonato l'addetto alla sicurezza prima di essere arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano: dovrà rispondere di rapina impropria.