Rubano la bicicletta all’interprete errante dei versi danteschi

Il declamatore trevigiano Giorgio Battistella non dimenticherà facilmente l'accoglienza che ha ricevuto a Foggia. Terminata la tappa foggiana del suo tour ‘Dante in Bici’, l’interprete dei versi danteschi è stato derubato della sua bicicletta e del bagaglio che aveva con sé.

“Qui a Foggia era stata una serata splendida, a conclusione di un tour per la Puglia altrettanto splendido”, ha spiegato a FoggiaToday Battistella. “Sono amareggiato per questo episodio, accaduto a due passi dal traguardo”, ironizza. Il furto, infatti, è avvenuto ieri 16 luglio, poco prima che declamatore trevigiano raggiungesse la stazione ferroviaria per fare ritorno a Treviso. “Mi sono fermato ad una edicola per prendere il giornale e, nello spazio di pochi secondi, non c’era più né la bici, né il bagaglio”, ha raccontato.

Battistella ha preso ugualmente il treno verso casa, dove formalizzerà in giornata la denuncia. Alcuni presenti hanno asserito di aver visto una persona inforcare la bici e partire a gran velocità. “Dubito che tornerò in possesso della mia bici”, confida. “Era con me da oltre 10 anni. Solo quest’anno abbiamo percorso insieme più di 1000 km. E’ una bici di un discreto valore economico ma soprattutto era una compagna di avventure”. Nello specifico, di avventure ciclisticoletterarie.

Battistella da anni propone occasioni di ascolto centrate sui canti della Divina Commedia, dai più famosi ai meno noti. È membro della Società Dante Alighieri di Treviso.