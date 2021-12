La casa svaligiata dai ladri nel giorno del funerale: donna si sente male, è gravissima

Una 55enne italiana è in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino dopo che, nella tarda serata di martedì scorso, è stata colta da un malore subito dopo aver trovato la casa della suocera appena morta svaligiata dai ladri. La 55enne era appena rientrata dal funerale della suocera.

L'episodio è avvenuto in via Diaz a Trofarello, comune in provincia di Torino, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. I ladri, forse informatisi tramite i manifesti mortuari, avrebbero agito a colpo sicuro sapendo l'ora e il giorno delle esequie. Vista la situazione, l'ammontare della refurtiva non è ancora stato quantificato con precisione.

La donna che si è sentita male era appena arrivata da Leverano, in provincia di Lecce, dove risiede insieme al figlio della defunta.