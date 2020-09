Rubano in casa di un malato di Sla: svaligiano tutto mentre lui è immobile a letto

Fingendosi appartenenti a un'associazione che sostiene la ricerca contro la Sla, due georgiane di 35 e 48 anni sono entrate in un'abitazione di Matera e hanno rubato soldi nella stanza dove era a letto un uomo affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica. Con l'accusa di furto in abitazione aggravata in concorso, le due donne, di cui una già nota alle forze di polizia, sono state arrestate dai carabinieri della locale compagnia.

Stando alla ricostruzione dei militari, le donne si sono presentate a casa di un 92enne che vive con la moglie e due figli. Dopo averne carpito la fiducia, sono riuscite ad entrare. Mentre una distraeva i presenti, la complice è entrata nella stanza dove è degente l'uomo ammalato di Sla, ha forzato il cassetto di un mobiletto e ha rubato 500 euro e due carte bancomat. Poi si sono allontanate, senza dare nell'occhio, e hanno effettuato due prelievi presso un bancomat nel centro di Matera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornando a casa l'altro figlio dell'anziana coppia si è accorto del furto e ha chiamato il 112, che ha inviato sul posto le pattuglie della sezione radiomobile e della stazione di Matera. I militari, dopo un accurato sopralluogo e soprattutto grazie alla descrizione fornita, hanno avviato le ricerche delle due georgiane, riuscendo a rintracciarle in via Nazionale. Le due donne, una volta fermate, sono state condotte in caserma e poi poste agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.