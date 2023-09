Le rubano il pc con la tesi di laurea: dopo la denuncia arriva il lieto fine

Ritrovarsi senza la tesi a pochi giorni dalla laurea. Il tutto a causa di un furto. Un incubo scongiurato dai carabinieri che grazie alle immagini delle telecamere sono riusciti a recuperare il "bottino" e a permettere a una studentessa di discutere la sua tesi in serenità. Una storia a lieto fine quella che arriva da Villasanta, nella provincia di Monza e della Brianza, dove i militari sono riusciti a recuperare il pc che era stato rubato dall’auto di una ragazza. La giovane venerdì 22 settembre aveva parcheggiato in centro a Villasanta. Quando è ritornata a prendere l’auto ha trovato la brutta sorpresa: il finestrino rotto e addio al pc (oltre al portafoglio e ai documenti) che aveva lasciato all’interno dell’abitacolo. La giovane era disperata: sul pc c’era la sua tesi di laurea che avrebbe dovuto discutere a breve.

Immediata la denuncia sia sui social sia in caserma. A quel punto sono iniziate le indagini: i carabinieri della stazione di Villasanta hanno raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i racconti di alcuni testimoni. Sono così riusciti a risalire al presunto ladro. Si tratterebbe di un uomo di 47 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato in stato di liberà per furto aggravato. Quando i carabinieri si sono presentati da lui il 47enne ha consegnato parte della refurtiva di cui era ancora in possesso e, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe ammesso le sue responsabilità. I militari hanno poi chiamato in caserma la studentessa per consegnarle il computer.

