Rubato il van con la pedana per il figlio disabile, l'appello di mamma Paola: "Aiutatemi a trovarlo"

La denuncia della donna dopo che l’auto, una Mercedes Viano, è stata portata via dai ladri dal cortile di casa a Ossago Lodigiano. Aperta anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno si è introdotto nel cortile di un'abitazione privata a Ossago Lodigiano e ha rubato un'auto, una Mercedes Viano. Non un'auto qualunque, ma il van che una famiglia aveva comprato e attrezzato appositamente con una pedana e altri sistemi per accogliere la carrozzina elettrica del figlio di 15 anni effetto di distrofia muscolare.

A denunciare il fatto è stata la madre del ragazzo, che si è rivolta ai carabinieri e poi ha lanciato un appello su un gruppo Facebook della zona, nella speranza di ritrovare al più presto il mezzo. "L'auto per noi è particolarmente importante perché ha installato una pedana per disabili che serve al trasporto di nostro figlio in carrozzina. Naturalmente abbiamo già allertato le forze dell’ordine ma vi chiedo comunque la cortesia di tenere gli occhi aperti, anche perché la macchina è grande, tipo pulmino, non passa inosservata": questo il messaggio della signora Paola.

Il numero della targa della vettura: EJ588LC. Nel frattempo è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe, con l'obiettivo di raccogliere almeno 15mila euro per l’acquisto di un nuovo van attrezzato: in poche ore le donazioni hanno superato i 3500 euro. "Facciamo vedere che il mondo è pieno di persone per bene", scrivono i promotori della raccolta, assicurando che i genitori del ragazzo devolveranno in beneficenza i fondi non utilizzati qualora dovessero trovare un mezzo ad un prezzo più ragionevole.