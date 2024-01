Runner attaccato da due cani : "Ho lottato contro di loro per dieci minuti per salvarmi"

Una normale sessione di corsa si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Il runner ha combattuto per dieci minuti corpo a corpo con due pastori maremmani. "Quando ne sono uscito ho visto che perdevo molto sangue e non avevo più forza e lucidità". È il racconto di Claudio Suppo, corridore varesino di 55 anni che nella mattina del 31 gennaio ha incontrato lungo la pista ciclabile del lago di Varese, nel tratto tra Varese e Buguggiate, due cani di grossa taglia.

Qui ha incontrato i due cani. All'inizio ha esitato, sperando che il loro padrone li richiamasse, ma quando ha compreso che erano soli, l'uomo ha iniziato a indietreggiare. E in un attimo se è trovato i due cani addosso. Uno lo ha azzannato al braccio, l'altro lo mordeva su varie parti del corpo, arrivando persino a strappargli il tendine di un braccio. Dopo un'infinita lotta, l'uomo si è dimenato sferrando calci e pugni per liberarsi dalla morsa dei cani. Solo così gli animali hanno allentato la presa e il runner è riuscito a mettersi in salvo.

Il 55enne ha urlato e chiesto aiuto durante l'aggressione ma non c'era nessuno. Poco dopo l'aggressione si è avvicinato un ragazzo che lo ha aiutato, chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri che hanno proceduto a identificare i possibili proprietari dei cani per procedere con le indagini. Il runner non è l'unico sfortunato a essersi imbattuto nei due cani: almeno un'altra persona è rimasta ferita anche se in modo più lieve.