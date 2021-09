Fermato dopo aver acquistato cocaina: è un sacerdote

Quando la Polizia Stradale ha fermato un automobilista appena uscito da una nota piazzola di spaccio pensava di trovarsi davanti a uno dei noti assuntori di sostanze stupefacenti, ma a Migliarino Pisano gli agenti della Polstrada hanno "pizzicato" un sacerdote.

Come ricostruisce Pisatoday l'episodio sarebbe avvenuto circa una settimana fa e avrebbe come protagonista un prelato della Versilia. Il sacerdote, in compagnia di un'altra persona, avrebbe acquistato una modica quantità di cocaina, non penalmente rilevante ma passabile di sanzione amministrativa. È così scattato il ritiro della patente e la segnalazione in Prefettura. La notizia sta ovviamente creando scalpore nella zona.