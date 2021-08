Salento, la mamma va nel panico: bagnino salva la vita a una neonata di sette mesi

Una neonata di sette mesi ha rischiato di morire soffocata a Lido Marini, nella marina di Ugento (Lecce), ma è stata salvata in extremis da un bagnino dello stabilimento balneare del Costa Salento Village, Giulio Manca, che ha sentito la madre urlare e correre verso il bar con in braccio la figlia e senza pensarci due volte ha lasciato la sua postazione per andarle incontro. Una prontezza di riflessi che probabilmente si è rivelata salvifica per la piccola. A raccontare i fatti è Fabiana Agnello su LeccePrima.

La bimba era in vacanza nel Salento con la famiglia, provenienti dalla Lombardia. Mentre il padre era al villaggio con l'altra figlia, mamma e neonata si rilassavano davanti alla distesa cristallina salentina, quando la bimba ha iniziato ad avere i primi sintomi di soffocamento: era diventata cianotica.

Salento, così un bagnino ha salvato una bimba di sette mesi che stava soffocando

La corsa contro il tempo della madre verso il bar a cercare qualcuno che potesse aiutare la sua piccola figlia. La situazione è stata presa in mano dal provvidenziale intervento del bagnino che ha steso la piccola sul tavolo del bar e le ha praticato alla perfezione la manovra di disostruzione delle vie aree, salvando, sotto gli occhi della disperata mamma e di tutti i bagnanti del lido, la bimba di sette mesi, ora ricoverata per accertamenti presso l'ospedale di Tricase.

Un intervento che si è concluso con l'applauso collettivo volto a ringraziare l'eroe bagnino per il repentino e salvifico intervento. In fondo, il ruolo dei bagnini non è solo quello di chiudere e aprire gli ombrelloni o accontentare le richieste dei clienti. Il loro ruolo è, soprattutto, salvare le vite e Giulio Manca ne ha salvata una appena nata.