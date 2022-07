Uomo disperso per ore: ritrovato vivo in mare aperto

Sono state ore di forte apprensione in Salento per le sorti di Roberto Paladini, 60enne di Porto Cesareo uscito in barca ieri mattina e scomparso per lunghe interminabili ore. Paladini, sub di provata esperienza, è solito avventurarsi da solo, per mare, con la sua barca ombrina di circa 6 metri. Ieri però non ha fatto rientro a casa lasciando famiglia e amici in uno stato di comprensibile ansia. Le ricerche sono iniziate nel tardo pomeriggio e, dopo aver avvisato la guardia costiera, la barca è stata ritrovata a circa 5 miglia al largo rispetto alla costa. A bordo i soccorritori hanno trovate le bombole e una pinna, ma dell'uomo non c'era traccia.

Per le ricerche sono stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e del servizio Tas (Topografia applicata al soccorso), oltre agli uomini del nucleo sommozzatori (intervenuti in questo caso da Bari) per effettuare immersioni nell’area del ritrovamento dell’imbarcazione. Poi, a tarda ora, la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Come riporta LeccePrima, l'uomo è stato infatti notato in mare da alcuni pescatori sportivi su un gozzo di passaggio nella zona di Torre dell'Alto che l'hanno caricato a bordo, trasportandolo nel porto di Santa Caterina, marina di Nardò.

La ricostruzione

Il 60enne potrebbe essere caduto mentre risaliva a bordo della sua barca. È possibile che a causa della spinta della corrente non sia riuscito più a risalire, fino a essere sospinto in lontananza, in mare aperto. Protetto dalla muta, alla fine è stato notato in mare da alcuni pescatori poco prima che facesse buio e trasportato in salvo sulla costa, a diversi chilometri dal punto di partenza.

Stremato e visibilmente scosso per quanto patito, sorretto nel porticciolo dagli operatori del 118 che l'hanno scortato per alcune visite mediche, le sue condizioni sono appare comunque buone e l'allarme è rientrato. Difficilmente situazioni del genere finiscon col lieto fine.