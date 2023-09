Salme distrutte o spostate per mettere altri corpi: 16 arresti

Un modus operandi che andava avanti da diversi anni: estumulazioni non autorizzate per fare spazio a nuove sepolture. L'insolita gestione avveniva nel cimitero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria: i carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Aeternum", hanno smantellato una "gestione parallela" all’ente locale. Ben 16 le persone finite in manette, tra cui anche l'ex custode del cimitero. Il blitz delle forze dell'ordine è scattato nella mattina di oggi, venerdì 15 settembre e coinvolge le province di Milano, Vicenza e Reggio Calabria. Complessivamente sono 70 gli indagati.

Estumulazioni non autorizzazione: 16 arresti

Il provvedimento, emesso nei confronti di 16 indagati i quali sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in operazioni illecite celate dietro la regolare gestione del cimitero comunale. "Ad essere ritenuti al vertice dell’associazione, - spiegano i carabinieri - 4 degli indagati, ossia l’ex custode del cimitero, oggi in pensione, e tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri". Sequestrata un'area cimiteriale. Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, i quattro, tutti sottoposti alla custodia cautelare in carcere, avrebbero creato un sistema di “gestione parallela” a quello dell’ente locale. Gli indagati avrebbero proceduto per anni ad estumulazioni non autorizzate, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti, per far posto a nuove sepolture. L'ex custode e i tre imprenditori locali sono ritenuti dagli inquirenti al vertice di un'associazione a delinquere.

