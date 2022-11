Marinano la scuola, trovati sbronzi al parchetto: scattano le maxi multe

"Ma che cosa fanno quei ragazzi? Non dovrebbero essere a scuola?". Sono stati alcuni residenti di un quartiere residenziale di Campodarsego nel Padovano ad allertare le forze dell'ordine. E così 4 minorenni sono finiti nei guai.

Gli agenti della Locale hanno sorpreso 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni mentre consumavano delle bevande alcoliche. In particolare, gli agenti hanno trovato una bottiglia di liquore, una di vodka ed una di spumante. I ragazzi avevano inoltre spostato alcune panchine del parco portandole in una zona più appartata, per non farsi notare.

I fatti sono accaduti a fine ottobre, ma solo ieri, 9 novembre, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a rintracciare tutti i genitori dei minori, in quanto solo uno era residente a Campodarsego mentre gli altri invece provenivano tutti da Padova.

Ora, in base al nuovo regolamento di Polizia Urbana che vieta il consumo di bevande alcoliche nei parchi e nelle aree verdi, i giovani saranno costretti a pagare una multa da 300 euro, oppure decidere di sostituire la sanzione con una prestazione di attività di pubblica utilità a favore della collettività.