Affonda pedalò, cani bagnino salvano cinque ragazzi

Affonda un pedalò davanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro (Salerno) e cinque giovani, tra i 25 e i 30 anni, finiscono in mare. Tra loro anche due ragazze, che vedendosi in pericolo hanno avuto una crisi di panico. A salvarli ci hanno pensato due cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio, che sono intervenuti insieme ai bagnini del vicino stabilimento balneare. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, a 250 metri a largo della spiaggia.

Il pedalò è affondato per tre quarti e i cinque ragazzi che erano a bordo sono caduti in acqua. Per salvarsi si sono dovuti aggrappare alla superficie rimasta a galla. Due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono entrate nel panico. Dylan e Vita, due Golden Retriver in servizio nella postazione di sicurezza Sics, in pochi minuti hanno raggiunto l'imbarcazione affondata. Con la loro speciale imbragatura galleggiante i cani hanno raggiunto i ragazzi e li hanno aiutati a restare a galla fino al trasbordo su due pattini di salvataggio, intervenuti dallo stabilimento Urlamare.