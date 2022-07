Rischia di morire soffocato: i vicini poliziotti si calano dal balcone e lo salvano

Senza l'intervento dei suoi vicini di casa sarebbe morto soffocato all'interno del suo appartamento. Un uomo anziano, immobilizzato a letto, è stato salvato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Livorno, quando è stato colto da un principio di soffocamento nella sua abitazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno.

L'uomo aveva richiesto l'intervento del 118, ma la porta blindate della casa impediva l'accesso, così la famiglia residente al piano superiore, non ci ha pensato due volte, ed è intervenuta. I protagonisti dell'eroico salvataggio sono un ex ispettore in pensione, sua moglie - una Vice Sovrintendente in servizio al Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay - e il loro figlio, richiamati dal clamore si sono precipitati sul posto per prestare soccorso.

Compresa la gravità della situazione, padre e figlio non hanno perso tempo, calandosi dal balcone sulle impalcature fortunatamente presenti per alcuni lavori di ristrutturazione. Da qui, il poliziotto e il figlio sono entrati nell'appartamento al secondo piano, aprendo così la porta blindata al personale sanitario che, con le dovute manovre, è riuscito tempestivamente a liberare le vie respiratorie dell'anziano. Alla fine, gli abbracci e i ringraziamenti dell'anziano per avergli salvato la vita.