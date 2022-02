Scivola nel caminetto e muore bruciato

Dramma a Ula Tirso, in provincia di Oristano. Un uomo di 89 anni, Salvatore Cossu è morto bruciato nel suo caminetto. Un malore, poi la fatale caduta sul fuoco, con gli abiti che si sono incendiati non lasciandogli scampo. La tragedia domenica sera verso le 20.30: l'anziano si stava riscaldando davanti al fuoco prima di andare a letto. Dell'incidente si è accorta una nipote che ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.

Una fine atroce. I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti immediatamente per cercare di salvarlo, invano. Sono arrivati in pochi minuti, sono pochi i chilometri che separano la stazione di Abbasanta da Ula Tirso. Ma le ustioni su quasi tutto il corpo erano troppo gravi.