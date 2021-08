Muore dopo un agguato, i parenti sfasciano il pronto soccorso

Salvatore De Martino, un 45enne pregiudicato, era arrivato in ospedale dopo essere stato ferito mortalmente a colpi di pistola nell'ambito della faida in corso tra i De Luca-Bossa e i clan De Martino e De Micco

Notte da incubo ieri a Villa Betania, ospedale del quartiere Ponticelli di Napoli dove i familiari di Salvatore De Martino, vittima di un agguato, hanno "cominciato a sfasciare tutto quando hanno appreso la notizia della dipartita del parente".

L'uomo, un 45enne pregiudicato, era arrivato in ospedale dopo essere stato ferito mortalmente a colpi di pistola nei pressi di via Camillo De Meis.Ferito gravemente anche un altro uomo, Salvatore Scarpato, 49enne anche lui gravato da precedenti penali.

Come spiega Napolitoday i due sarebbero legati al gruppo egemone nell'area, i De Luca-Bossa, e l'agguato che hanno subito potrebbe inquadrarsi all'interno della faida in corso tra i De Luca-Bossa e i clan De Martino e De Micco. I due uomini sono stati soccorsi alla clinica Villa Betania ma per De Martino non c'è stato nulla da fare. In quel momento è scoppiata la rabbia dei parenti che hanno cominciato a devastare il pronto soccorso del nosocomio.