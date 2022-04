Imprenditore sale sul capannone e minaccia di suicidarsi: "Da 10 anni sotto indagine"

Protesta dell'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, considerato il "re" delle energie rinnovabili in Sicilia. Moncada oggi, 9 aprile, è salito sul tetto della foresteria di una delle sue aziende a Porto Empedocle, per protestare contro quella che considera una "persecuzione giudiziaria" nei suoi confronti, minacciando di gettarsi giù. Un gesto documentato dallo stesso imprenditore con una diretta Facebook in cui lancia accuse contro la Procura di Agrigento.

"Da dieci anni siamo sotto indagine e non è stato trovato nulla - le parole di Moncada -. Da allora subisco denigrazioni, intercettazioni telefoniche e azioni cautelari. La nostra azienda non vuole sottrarsi alle indagin, ma vogliamo essere giudicati. Sono un imprenditore da 23 anni e sono incensurato".