Salvatore Ragaccio investito e ucciso da un suv a 21 anni

Aveva solo 21 anni. Si chiamava Salvatore Ragaccio. Il ragazzo, di etnia sinti, è stato investito e ucciso la scorsa notte a Molfetta, in provincia di Bari. Alla guida del suv Kia Sportage che lo ha travolto c'era un 55enne molfettese che ai carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente ha riferito di non averlo visto sulla strada.

Il 21enne, intorno a mezzanotte e mezza, stava camminando verso il campo nomadi che si trova a ridosso dell'area industriale della città e in cui viveva con la famiglia solo da pochi giorni. L'uomo alla guida dell'auto non avrebbe fatto in tempo a frenare e lo ha travolto. Poi si è subito fermato per soccorrerlo.

Il personale del 118 ha stabilizzato il 21enne e lo ha trasportato all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta. Si è tentato in tutti i modi di salvarlo, ma Salvatore Ragaccio è morto circa un'ora dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio stradale. La Kia è stata posta sotto sequestro.