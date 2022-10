Tragedia al tirocinio: morto schiacciato dal furgoncino

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Nuoro. Un uomo è morto in via Lollove. Si chiamava Salvatore Santeddu e aveva 54 anni: è rimasto schiacciato da un furgoncino mentre stava facendo un tirocinio per il reinserimento sociale con un’azienda agricola.

Santeddu sarebbe finito sotto il furgoncino che al momento dell'incidente era senza controllo. Vani tutti i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto la polizia.