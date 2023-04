Salvatore Zaffiro è grave: schianto in scooter per l'ex capitano della nazionale

Ore d'angoscia per Salvatore Zaffiro, 53 anni, leggenda del calcio a 5 italiano, capitano dell'Italia campione d'Europa nel 2003: è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ieri a Roma.

In scooter in via Collatina, all'incrocio con viale Palmiro Togliatti, si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 49 anni. Ora è ricoverato all'ospedale Umberto I, in rianimazione in coma farmacologico.

Il mondo del futsal si stringe intorno a Zaffiro, la notizia ha subito fatto il giro dei siti dedicati ai tantissimi appassionati della disciplina: "Forza capitano". Salvatore Zaffiro a settembre ha ricevuto dalla Divisione Calcio a 5 il prestigioso riconoscimento "Legend del futsal".

