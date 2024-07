Moto con due giovani si schianta: morti Salvo Giardino e Alfio Cuffari

Due giovani vite spezzate troppo presto, ancora una vota sulla strada. Due ragazzi di 23 e 19 anni, Salvo Giardino e Alfio Cuffari, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte a Catania, all'incrocio tra corso Indipendenza e corso IV Novembre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare

I due viaggiavano insieme a bordo di una moto, ma non è ancora chiaro cosa sia successo: secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, con il giovane alla guida che avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi fuori strada. Le indagini servirvanno per chiarire la dinamica dell'incidente e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.