Mentre scatta la zona rossa a Randazzo, una fotografia che ritrae una sequenza di ambulanze che nella notte a Sambuca di Sicilia attraversa il paese deserto, con i lampeggianti accesi, per prelevare gli anziani ospiti di una casa di riposo dove il coronavirus ha fatto già quattro vittime in pochi giorni ricorda quelle di Bergamo nei giorni peggiori. Il comune nel giro di poche settimane è passato da Covid-free a zona rossa.

E' questa la scena alla quale hanno dovuto assistere, dalle finestre, gli abitanti di Sambuca di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, che nel giro di poche settimane è passato da comune Covid free durante tutto il periodo della pandemia a "zona rossa". Agrigentonotizie scrive che la cittadina è blindata con forze dell'ordine ovunque, mentre il sindaco Leo Ciaccio ha lanciato un grido d'allarme: “C’è il rischio di perdere tutti gli anziani che sono nella casa di riposo. Sono 31 quelli affetti da Covid-19 più altri 14 operatori della struttura infetti. Abbiamo bisogno di assistenza immediata, chiedo il trasferimento immediato di tutti dalla casa di riposo ad un centro Covid”. Sambuca di Sicilia sarà zona rossa fino al 7 novembre: vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l'acquisto o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessita' (per una sola volta al giorno). La principale modalità di lavoro sarà lo smart-working, con la promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti.