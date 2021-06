Schianto in scooter nella notte: morto Samuele Barbiroli

La tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in provincia di Brescia: il 30enne lavorava in un ristorante, per lui non c'è stato nulla da fare

Un ragazzo di 30 anni, Samuele Barbiroli, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 giugno in via XXV aprile a Sirmione, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 2 di notte il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter 125 su cui viaggiava, per poi andarsi a schiantare. Inutili i soccorsi, per Samuele non c'è stato nulla da fare.

Barbiroli abitava a Sirmione ma era originario di Desenzano, dov'è cresciuto e dove tuttora abita la sua famiglia. Aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale "Luigi Bazoli", trovando poi lavoro in un ristorante sirmionese. Lascia nel dolore la mamma Ivana e il papà Pierangelo, le nonne, gli zii, i cugini e i tantissimi amici, che, in questi drammatici istanti, si sono stretti intorno alla famiglia.

La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale di Desenzano, dove sarà possibile far visita a Samuele fino alla mattina di venerdì 2 luglio, poi il feretro verrà portato al tempio crematorio.