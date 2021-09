Samuele Gregori, il ciclista candidato alle elezioni investito da un suv: il cordoglio del sindaco

La tragedia all'alba a Grado. Inutili i soccorsi per il 44nne. Impegnato nel volontariato, era candidato in una lista civica a sostegno del sindaco Dario Raugna

Si chiamava Samuele Gregori il ciclista investito e ucciso da un suv questa mattina a Grado. Inutili i soccorsi per lui: troppo gravi le ferite riportate alla testa e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gregori, 44 anni, si stava recando in bicicletta al lavoro quando si è verificato l'incidente, all'altezza del Camping Europa. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari. Appassionato ciclista, amante della musica, Samuele Gregori era anche volontario della sezione locale della Sogit, il Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia operante dei campi di primo soccorso d'emergenza, trasporto sanitario e protezione civile.

I messaggi di cordoglio per la morte di Samuele Gregori

Tanti i messaggi di cordoglio, a partire da quelli del sindaco di Grado, Dario Raugna. Gregori era candidato nella list civica Liber@, a sostegno dello stesso Raugna alle prossime elezioni. "Oggi è una giornata triste, di quelle in cui le parole non hanno un senso – ha scritto su Facebook il sindaco Raugna - A causa di un tragico incidente è venuto a mancare Samuele Gregori, una persona a me particolarmente cara. Samuel era un uomo straordinario, sempre disponibile, attivo nel volontariato e nella vita pubblica della nostra comunità. Il mio pensiero va ai genitori Iole e Francesco e alla sorella Serena, a cui rivolgo un grande abbraccio".