Samuele ha fretta di nascere, la mamma partorisce in casa sull’isola di Linosa prima dell’arrivo dell’elisoccorso

La piccola comunità isolana festeggia il primo nato dopo vent’anni. Lui e la mamma sono stati portati in ospedale e stanno bene

Si torna a nascere a Linosa. A vent’anni dall’ultimo parto sull’isola nell’arcipelago siciliano delle Pelagie, è nato il piccolo Samuele, partorito in casa dalla mamma prima che arrivasse l’elisoccorso. Il piccolo è nato prima del previsto e Maria Gloria Mascari, questo il nome della mamma, lo ha partorito direttamente in casa. Fortunatamente il parto è andato bene e Samuele e la mamma sono stati poi trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Samuele nasce in casa prima dell'arrivo dell'elisoccorso

Ad aspettarli a Linosa intanto ci sono, oltre a papà Gabriele al fratellino maggiore, anche tutti gli abitanti dell’isola per i quali la nascita del piccolo Samuele è veramente un evento. Vent’anni fa era successa la stessa cosa nella stessa famiglia: la sorella di Maria Gloria Mascari era venuta al momento anzitempo e la madre aveva partorito in casa. Da allora la piccola comunità di Linosa ha festeggiato altri quattro nascite che però sono avvenute negli ospedali di Agrigento e Palermo.

Intanto in ospedale con Maria Gloria c’è mamma Concetta, che ai microfoni di AgrigentoNotizie ha ricordato la nascita in casa della zia del piccolo Samuele e quella del nipotino: “Ho avuto ancora più paura di quando è nata mia figlia perché ci siamo ritrovati in questa brutta situazione ma fortunatamente è andato tutto bene”.

“Samuele aveva fretta di nascere, ma sta benissimo e gli auguro tanta felicità”, ha detto Maria Gloria tenendo stretta il suo bimbo.