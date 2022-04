Samurai a spasso con la katana: denunciato

Girava nei pressi della stazione centrale di Perugia Fontivegge vestito da samurai e con una katana in mano prima di essere fermato dai carabinieri. L'uomo di 50 anni, in stato confusionale, è stato segnalato alle forze dell'ordine da un passante, allarmato alla vista della lunga spada giapponese da 98 centimetri. Il soggetto è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Corciano e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sequestrata la katana.