Tredicenne muore a scuola alla fine dell'ora di educazione fisica

Un 13enne è morto questa mattina subito dopo la fine dell'orda di educazione fisica: Domenico Mazzeo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo spirando tra le braccia dei compagni. La tragedia è avvenuta oggi 21 dicembre a San Costantino Calabro, durante l'orario scolastico. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto una inchiesta.

Secondo i primi riscontri di polizia a dare l'allarme sono stati gli stessi compagni di classe che hanno avvisato l'insegnante. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto e l'avvio delle indagini

Il sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito ha stabilito per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale in segno di lutto. Sospese anche le attività in programma nel periodo natalizio in segno di rispetto per la famiglia del tredicenne.