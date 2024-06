Uomo e donna travolti e uccisi da un treno

Un uomo e una donna sono morti travolti da un treno a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. L'incidente ferroviario è avvenuto oggi, 24 giugno, poco dopo le 13 nel tratto di binari tra via Belleguardello, nel comune di Montirone, e la stazione di San Zeno Naviglio. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia. Sono ancora da quantificare i ritardi sulla linea. Due le direttive coinvolte: Brescia-Cremona e Brescia-Parma. Al momento il traffico dei treni è interrotto per permettere gli accertamenti del caso da parte della polizia ferroviaria.

Secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un gesto estremo. La coppia avrebbe prima cercato di uccidersi con il gas di scarico dell'auto a margine delle rotaie e poi avrebbero deciso di buttarsi sotto un treno.

Notizia in aggiornamento