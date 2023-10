Il mistero della scia di sangue di 300 metri in pieno centro

Una lunga scia di macchie di sangue in centro a Trieste, da largo Barriera fino alla fermata della linea 29 della Trieste Trasporti, in piazza Goldoni. La polizia di Stato sta indagando per chiarire le cause di un episodio avvenuto, con ogni probabilità, tra il 16 e il 17 ottobre scorso. La questura giuliana ha chiesto e ottenuto le immagini delle telecamere dell'autobus a bordo del quale sono state trovate delle tracce ematiche.Secondo alcune testimonianze raccolte da TriestePrima nella zona di piazza Goldoni, "verso le 21 del 16 ottobre quelle macchie non c'erano, mentre alle 6 del mattino del giorno dopo erano già lì".

Le tracce erano state viste da numerosi triestini. Al momento non si sa se le macchie fossero conseguenza di una presunta azione violenta, o di una lite tra più soggetti. Ciò che si sa è che alcune tracce erano molto grandi (come quella in piazza Goldoni, all'altezza della fermata degli autobus). Il sangue a bordo del mezzo della Trieste Trasporti è stato rinvenuto durante le operazioni di lavaggio del mezzo. Indagini in corso.

