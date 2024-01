Sanitari 118 aggrediti in un campo nomadi: sassate e sprangate sull'ambulanza

Una nuova, brutale aggressione contro il personale sanitario si è verificata nella serata di ieri, giovedì 4 gennaio. Vittime questa volta due operatori dell'ambulanza di cui un residente del campo nomadi di via Candoni (a Roma) aveva richiesto l'intervento intorno alle 19: oggetto dell'emergenza un giovane che aveva tentato un gesto estremo. Una volta giunti sul posto sono però iniziate le tensioni, culminate con l'accanimento verso l'ambulanza, presa a sprangate e sassate. Uno degli operatori sanitari, un 52enne, è stato ferito agli occhi da alcune schegge del vetro posteriore rotto ed è stato ricoverato all'ospedale oftalmico. Medicato sul posto con alcune contusioni il suo collega.

Come riportato da RomaToday, il mezzo del 118 è rimasto bloccato nel campo per ore, e solo intorno alla mezzanotte la situazione è tornata alla calma, con l'arrivo di una seconda ambulanza scortata dalla polizia che ha trasportato il ragazzo autore del tentato suicidio all'ospedale Bambino Gesù.

Le reazioni

Sull'accaduto è intervenuto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, esprimendo solidarietà e "profonda gratitudine" verso gli operatori sanitari. "Quello di ieri è l’ennesimo episodio di violenza ai danni di operatori sanitari, i quali, ormai, senza soluzione di continuità, rimangono vittime di episodi violenza. La misura è colma, lo dico con fermezza: la violenza è sempre inaccettabile e il fenomeno non è più tollerabile. Per arginarlo - ha aggiunto - urgono politiche di pubblica sicurezza, ma anche una grande operazione culturale per far comprendere che gli operatori sanitari rappresentano un imprescindibile presidio di salute pubblica, lavorando spesso in condizioni difficili e facendosi carico di turni massacranti con grande senso di responsabilità".

Dure anche le parole di Alessandro Saulini, segretario del sindacato NurSind Ares 118: "Non siamo carne da macello", ha scandito. "L'equipaggio di un'ambulanza intervenuto per un soccorso a via Candoni è stato vigliaccamente aggredito. Nell'esprimere il sentimento di vicinanza e solidarietà ai colleghi vittime del vile episodio auspichiamo che venga fatta piena luce sui fatti accaduti, che vengano individuati e assicurati alla giustizia i responsabili e che la direzione strategica aziendale Ares 118 - ha sollecitato - si costituisca parte civile al fine di tutelare e difendere concretamente i propri lavoratori".