Bimba di 10 anni cade dal balcone: è grave

Tragedia nel Casertano: una bambina di 10 anni è caduta da un balcone. La bimba si trovava in casa con i genitori, nell'appartamento sito al secondo piano di una palazzina a Santa Maria Capua Vetere. La piccola, immediatamente trasportata da un'ambulanza del 118 nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, è in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere indagano sulla vicenda. La piccola è caduta da un'altezza di circa 10 metri nel cortile interno della palazzina di via Martiri Cristiani.