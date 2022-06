Rubavano energia elettrica: arrestata una coppia

Una coppia di Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta, è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di furto di energia elettrica. I carabinieri hanno accertato che i coniugi rubavano da tempo l’energia elettrica per la struttura ricettiva di loro proprietà. In particolare, i militari dell'Arma, insieme al personale tecnico dell'azienda della rete elettrica, hanno scoperto che i due avevano realizzato un allaccio abusivo direttamente alla rete elettrica, bypassando il contatore. In questo modo non era possibile contabilizzare i consumi elettrici della struttura.