Sbarchi a raffica (non solo a Lampedusa)

Nottata di sbarchi sulle coste pugliesi. Soccorso nella notte di oggi 27 luglio 2023 un gruppo di 129 migranti alla deriva al largo del porto di Santa Maria di Leuca. E intorno alle 7 sempre di questa mattina, al porto di Bari è attraccata una nave della Ong tedesca Life Line con a bordo 85 migranti soccorsi e salvati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo.

Il salvataggio a Leuca

Come riporta LeccePrima, a 24 km in mare da Santa Maria di Leuca (Lecce), Guardia costiera e Guardia di finanza hanno soccorso e portato a terra un peschereccio di 18 metri stipato e con il motore alla deriva. Il motore dell'imbarcazione sarebbe andato in avaria a pochi chilometri dalla meta, cosa che ha avviato le operazioni di soccorso una volta constatato come il peschereccio non sarebbe potuto arrivare a terra in autonomia.

Sotto il coordinamento della Guardia costiera di Bari, sono state inviate in soccorso tre motovedette Sar di Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca, mentre dal cielo, a vegliare sulle operazioni, si è alzato un elicottero della Guardia di finanza. I migranti sono stati fatti salire sulle motovedette e trasportati verso il porto di Leuca, mentre il peschereccio è stato trainato sempre in direzione del molo. Le operazioni di soccorso hanno impiegato diverse ore e le persone sono state soccorso divise in due gruppi. Il primo è arrivato al porto intorno alle tre di notte, il secondo non prima delle cinque. Ad attenderli i volontari della Croce rossa italiana del comitato di Lecce con il supporto dei servizi del comitato regionale, tra cui il reparto di sanità pubblica con i mezzi ad alto biocontenimento, i sanitari dell’Usmaf e il servizio migrazioni.

Tra i 129 passeggeri, trentatré sono donne e una quarantina i minori, di cui quattro non accompagnati. Presenti diverse famiglie. La maggior parte dei passeggeri (più di cento) proviene dall'Afghanistan, mentre il resto si divide fra quattro curdi, quattordici iraniani, sette iracheni, tre siriani e un turco. Ora i migranti sono stati diretti verso il centro di prima accoglienza Masseria Ghermi, a Lecce e inizieranno le indagini del comparto anti-immigrazione.

Lo sbarco a Bari

Intorno alle 7 oggi 27 luglio 2023 al porto di Bari è attraccata la nave "Rise Above" della Ong tedesca Life Line. Lo riporta BariToday. A bordo 85 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. "A causa della politica dei porti lontani, le 85 persone soccorse a bordo del #RiseAbove hanno dovuto sopportare molto per 3 lunghi giorni a oltre 40 gradi e molte onde. Ora l'ultima notte in mare è finita. Nelle prossime ore attraccheremo a Bari". È quanto scritto nelle scorse ore sul profilo Twitter dell'organizzazione".

L'attracco sarebbe dovuto avvenire ieri pomeriggio ma poi è stato rinviato a stamattina. Gli 85 migranti sono di varie nazionalità, in prevalenza provenienti da paesi del Corno d’Africa, di cui 10 donne e 26 minori (23 non accompagnati). La Prefettura di Bari sta coordinando le attività di sbarco dopo aver definito tute le procedure del protocollo di accoglienza e di gestione di eventuali emergenze sanitarie.

