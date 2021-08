Civate

Malore all'ottavo mese di gravidanza, Sara muore a 40 anni dopo essere diventata mamma

I medici erano stati costretti ad indurre il parto ma non c'è stato nulla da fare per Sara Ghislanzoni, morta all'ospedale di Lecco dopo aver avuto un malore in Valtellina: non è riuscita ad abbracciare la sua piccola Sole