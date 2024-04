Ragazzo di 16 anni prende a sprangate clochard: indagato per tentato omicidio

A Sarzana, in provincia di La Spezia, un ragazzo di 16 anni ha colpito con una spranga di ferro un clochard, vicino alla stazione ferroviaria: adesso il giovane è indagato per tentato omicidio.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del grave episodio. In base a quanto avrebbe raccontato il sedicenne, sarebbe scoppiato un alterco e il ragazzo si sarebbe spaventato, pensando che il clochard volesse estrarre un coltello dalla tasca. A quel punto lo avrebbe colpito in pieno volto, con una spranga in ferro raccolta poco prima.

I soccorsi sono stati chiamati da alcuni testimoni. Il ragazzo è stato prelevato dai carabinieri e una volta in caserma, presenti i genitori e gli avvocati, ha reso dichiarazioni spontanee. Le tante telecamere della zona saranno utili per chiarire i fatti. Il senzatetto è stato soccorso e portato d'urgenza all'ospedale: non è in pericolo di vita. Il ragazzo è a piede libero.