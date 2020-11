Ragazzini lanciano sassi dal cavalcavia, colpita auto con a bordo una famiglia

Una chiamata arriva alla polizia stradale di San Severo: "Lanciano sassi sulla statale". E la memoria torna alle tragedie del passato ma per fortuna la tragedia è solo sfiorata. È successo sulla Statale 655 alle porte di Foggia dove due 13enni si sono resi responsabili di una sassaiola sulla strada a scorrimento veloce che solo per un caso fortuito non ha visto feriti.

La polizia ha infatti recuperato 7-8 pietre di media grandezza di cui una aveva colpito un veicolo in transito danneggiandolo fortunatamente solo nella parte cofano motore. È stato lo stesso conducente, rimasto illeso come il resto della famiglia che viaggiava con lui, ad avvisare la polstrada dopo aver acciuffato i responsabili.

Come spiega Foggiatoday infatti l'uomo, sceso dall'auto, è riuscito a fermare i due ragazzi che erano ancora intenti al lancio di pietre rincorrendoli nel terreno adiacente alla Statale. Sul posto si sono precipitate una pattuglia del distaccamento di San Severo ed una 'Volante' della questura di Foggia.

Sul luogo anche un testimone dell’accaduto: il pm di turno del Tribunale dei Minori ha convocato in questura i genitori dei due tredicenni per il conseguente affidamento dei figli minori.