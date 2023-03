"Papà, mi dai la pizza?", 23enne si sente male e muore

Doveva essere una serata come tante: un passaggio dalla pizzeria di famiglia per prendere la cena e poi a casa per stare con il fratellino. Invece Saverio Loiacono, 23enne di Triggiano (Bari), è morto improvvisamente. Si è sentito male e i soccorsi sono stati inutili.

Saverio - noto in paese per la sua attività come dj, fotografo e videomaker - era nella pizzeria di famiglia e aveva appena chiesto al padre se la pizza era pronta. Poi, improvvisamente, si è accasciato e ha perso i sensi. È stato immediatamente soccorso ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia per accertare le cause dell'arresto cardiaco.