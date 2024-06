Sbanda con la moto e sbatte contro un albero, muore 61enne

Stava viaggiando sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finito fuori strada sbattendo contro un albero. È morto così un motociclista 61enne in un incidente avvenuto intorno alle 13:40 nel territorio di Firenzuola, nel fiorentino, lungo la provinciale Passa del Giogo, nei pressi di Paliana. Da quanto emerso l'uomo, originario di Bologna, era alla guida di una Ducati Hypermotard 900 quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro gli alberi. Purtroppo è stato inutile l'intervento dei medici del Pronto soccorso che non sono riusciti a salvarlo a causa delle ferite troppo gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.