Sbranata dal cane del nipote: muore in ospedale dopo cinque giorni d'agonia

Fine delle speranze. Non ce l'ha fatta la donna di 98 anni che nei giorni scorsi era stata aggredita e azzannata da un cane corso di proprietà del nipote, all’interno della sua abitazione ad Alessano, in provincia di Lecce. La donna, che era stata soccorsa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Tricase, è deceduta nella serata di ieri, lunedì 10 giugno, nell'ospedale Fazzi di Lecce, dove era stata ricoverata. Come riporta LeccePrima, le ferite riportate nell'aggressione erano troppo gravi e, dopo cinque giorni d'agonia, la 98enne si è spenta.

Tutto era iniziato lo scorso 6 giugno, quando in località "Torremessere", la donna in circostanze ancora poco chiare sarebbe stata puntata e azzannata da un esemplare corso, di grosse dimensioni, di proprietà del nipote, che si trovava all’interno dell’abitazione assieme alla figlia dell’anziana. Vani i tentativi di far desistere il cane che aveva scatenato la furia sul volto e sul capo della povera vittima. Erano state le urla della stessa a richiamare le attenzioni dei carabinieri della stazione locale, che sorge nelle vicinanze della zona in cui si trova l’abitazione, e a far intervenire i militari.

Al loro arrivo, si erano trovati davanti agli occhi la donna ferita in maniera molto grave al capo e in balia del cane, con il nipote che stava tentando invano di allontanare l'animale e fargli allentare la presa con un bastone. Si era pertanto reso necessario sparare un colpo agli arti inferiori del cane, ferendolo e riuscendo a liberare la donna, con il corso che avrebbe trovato rifugio in una stanza dell’abitazione prima di essere messo in sicurezza. Poi la corsa in ospedale, il complicato intervento chirurgico e il trasferimento a Lecce con la speranza di giorno in giorno di sperare in un miglioramento del quadro clinico, compromesso per i danni riportati. Ieri sera, purtroppo, il tragico epilogo.