Scaldabagno cade e colpisce in testa una bimba di un anno: è grave

L'incidente domestico è avvenuto a Cabiate, in provincia di Como: la piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo tramite elisoccorso

È in gravi condizioni una bambina di un anno, colpita alla testa dallo scaldabagno di casa, caduto accidentalmente sulla piccola. La bimba ha subito un arresto cardiocircolatorio a seguito di trauma cranico, mentre si trovava nell'abitazione dove vive con la famiglia a Cabiate, in provincia di Como.

Stando alle primissime informazioni, a ferire la piccola potrebbe essere stata la caduta di uno scaldabagno. L'incidente si è verificato attorno alle 18.30 in via Dante Alighieri. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo tramite elisoccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.