Le scale della metro non funzionano: turista disabile portata in braccio dagli agenti

La fotografia dice già tutto. Lei, disabile, viene portata in braccio da un agente della polizia municipale, mentre un altro poliziotto li segue con il deambulatore. La protagonista di questa vicenda, desolante nella sua semplicità, è una 21enne americana affetta da Sla: la giovane turista, in vacanza a Roma, avrebbe voluto vedere il Colosseo, ma una volta arrivata a largo Agnesi si è trovata davanti a una scalinata transennata, senza che ci fosse un'alternativa percorribile per ammirare una delle meraviglie della città eterna. Come racconta RomaToday, la scala mobile unidirezionale presente all'interno della fermata Colosseo della linea B è infatti ferma da mesi per mancata manutenzione, e dunque non utilizzabile.

A quel punto, non sapendo più cosa fare, la ragazza ha chiesto aiuto agli agenti di Roma Capitale, poco distanti, che con grande professionalità si sono offerti di accompagnarla: uno dei due ha preso in braccio la ragazza, il collega ha afferrato il deambulatore, e si sono diretti verso il Colosseo facendo le scale interne della metro. Una volta arrivati a destinazione la turista ha ringraziato commossa gli agenti per l'aiuto e ha potuto procedere con la visita.

Certo, quello dei poliziotti della locale è stato un gran bel gesto. Ma ad essere onesti la Capitale non ci fa una gran figura. "Innanzitutto un ringraziamento agli agenti" è stato il commento di Marco Milani segretario romano del sindacato Sulpl. "Il compito della polizia locale è anche questo, intervenire per cercare di ovviare ai bisogni delle persone. Purtroppo Roma dimostra di essere carente nei servizi offerti e carente anche di agenti che vedono la mancanza di oltre 3000 unità nel loro organico. Immaginare di affrontare il giubileo in queste condizioni appare impresa ardua".