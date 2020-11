Scambio di morti all'obitorio dell'ospedale: la famiglia seppellisce il corpo di un altro defunto

All'obitorio dell'ospedale Civico di Palermo c'è un morto che non si trova. Una storia surreale finita ora sul tavolo del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Carmela Romano che stanno indagando sul caso.

Qualche giorno fa, racconta su PalermoToday Sandra Figliuolo, un'impresa di pompe funebri si è presentata all'ospedale per prelevare la salma di una persona deceduta per Covid e trasferirla a Messina. Quando, però, è stato aperto il sacco in cui si trovava, i parenti si sono accorti che quello non era il loro caro.

Lo scambio di cadaveri al Civico di Palermo: i fatti

All’interno del sacco, riferisce l’agenzia Askanews, c’era invece il corpo di un altro uomo originario di Roccamena, morto sempre a causa del Covid, al quale la famiglia aveva già fatto il funerale e la cui bara era già sepolta. Insomma un bel pasticciaccio. All’interno dela bara tumulata potrebbe dunque esserci il corpo del messinese che sembra sparito dall’obitorio, ma a questo punto nulla può essere escluso. Per venire a capo del giallo, gli inquirenti hanno convocato i parenti di tutti gli otto defunti per Covid al Civico.

Secondo i pm l'errore sarebbe stato determinato da uno scambio di etichette sui sacchi. Ora sarà lo Stato a farsi carico dei costi per riaprire la bara sepolta a Roccamena, certo è che difficilmente qualcuno risarcirà i parenti per i costi emotivi che dovranno affrontare.