Scappa dopo il furto e si nasconde nella caserma dei carabinieri: arrestato

Tentativo di furto in abitazione finito male per un uomo che, una volta scoperto agli inquilini, si nasconde erroneamente nella caserma dei carabinieri. È accaduto a Monteriggioni, in provincia di Siena, lo scorso 18 giugno.

Protagonista della vicenda un uomo di 30 anni, di origine straniera, che era entrato alle due di notte in una abitazione di conoscenti a Monteriggioni. Sapendo dove erano custodite le chiavi dell’appartamento, le ha prese e vi si è introdotto mentre gli inquilini, ignari, stavano dormendo. Ma il colpo non è andato a buon fine: i padroni di casa svegliati dai rumori, lo hanno sorpreso e sono riusciti a farlo scappare, avvertendo poi i carabinieri della compagnia di Poggibonsi.

L'uomo già sottoposto all'obbligo di dimora avendo precedenti per furto, ha cercato di far perdere le proprie tracce ma è stato rapidamente individuato. Per nascondersi ha saltato la recinzione di una villetta provando a nascondersi tra le siepi. La sorpresa per il 30enne è stata grande, quando ha capito che non si trovava in una semplice abitazione: aveva scelto come nascondiglio la sede della caserma dei carabinieri di Monteriggioni, dove è stato bloccato e arrestato. A seguito della convalida dell’arresto, il 30enne, è stato nuovamente sottoposto alle stesse misure cautelari.