Colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia, grave ragazzino di 13 anni

Un ragazzo di tredici anni è rimasto folgorato mentre faceva la doccia ed è in ospedale. E' accaduto a Casarano, in provincia di Lecce. L'incidente si è verificato ieri mattina.

Il giovane era in casa con i familiari. Era nella doccia quando la scarica elettrica ha attraversato il suo corpo causandogli un arresto cardiaco. A dare l'allarme sono stati i parenti. I sanitari del 118 lo hanno rianimato e portato in ospedale.in codice rosso. Il tredicenne è ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione. In casa del ragazzo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Casarano, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.