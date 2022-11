Macabra scoperta in spiaggia: sotto la sabbia c'è uno uno scheletro

Macabro ritrovamento in spiaggia a Gaeta, sulla costa laziale, dove ieri mattina un passante ha notato delle ossa, forse umane, e ha chiamato le forze dell'ordine.

I resti sono stati rinvenuti sulla spiaggia di Sant'Agostino: erano in parte ricoperti dalla sabbia ma visibili quel tanto da essere notati. Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti di polizia e gli uomini della scientifica. Del caso è stata informata l'autorità giudiziaria di Cassino. L'area del rinvenimento è stata quindi transennata e dopo l'autorizzazione si è proceduto con ulteriori accertamenti. Scavando più in profondità è stato trovato uno scheletro, quasi intero.

Con ogni probabilità si tratta di uno scheletro umano, ma per averne certezza bisognerà attendere l'esito degli accertamenti.