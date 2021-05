L'ascensore parte all'improvviso e la schiaccia: morta una 74enne

È stato il marito a dare l'allarme: la moglie era scesa nel seminterrato per recuperare un oggetto quando l'ascensore si è messo in movimento

Una donna di 74 anni è morta schiacciata da un ascensore a Marina di Carrara. Secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno ascoltato l'unico testimone dell'incidente, il marito 80enne della donna, la vittima sarebbe scesa nel seminterrato per recuperare un oggetto caduto nel vano dell'ascensore; avrebbe aperto la porta fatta a grate e sarebbe entrata direttamente nel vano.

Dopo pochi minuti che la moglie era scesa nel seminterrato, il marito l'ha sentita chiedere aiuto perché la grata si era chiusa dall'esterno e non riusciva più ad uscire. L'uomo avrebbe tentato di forzare la maniglia più volte e a quel punto, sempre secondo la testimonianza fornita agli investigatori, si sarebbe messo in moto il meccanismo dell'ascensore che ha fatto scendere fino a terra la cabina, schiacciando la 74enne.

È stato l'80enne a chiamare i soccorsi ma nonostante l'intervento dei sanitari per la donna non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco schiacciato dall'ascensore. L'area è stata messa sotto sequestro: gli inquirenti cercheranno di capire per quale motivo la porta si sia bloccata dall'esterno e quale meccanismo abbia azionato l'ascensore, che ha fatto scendere la cabina fino al seminterrato, schiacciando la donna.