La donna presa a schiaffi, calci e pugni davanti alle figliolette

La squadra mobile di Brescia ha arrestato e portato in carcere un 38enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di maltrattamenti contro la convivente italiana di 41 anni, nonché madre della loro figlia di un anno e mezzo. Le indagini hanno confermato le dichiarazioni della vittima, evidenziando un costante deterioramento della relazione a partire da novembre 2021, poco dopo l'inizio della convivenza. Le vessazioni iniziali, caratterizzate da insulti e umiliazioni, sono poi sfociate in ripetute aggressioni fisiche, compresi schiaffi, calci e pugni, spesso perpetrati anche davanti alle figlie minorenni di lei.

Il clima familiare era aggravato dalla gelosia eccessiva dell'uomo, sottoposto a un affidamento in prova ai servizi sociali e, tra le altre cose, già precedentemente condannato per omicidio e tentato omicidio. Il controllo ossessivo del telefono della vittima era parte integrante dei maltrattamenti, con l'esame costante di chat, registri delle chiamate e conversazioni sui social network. Nel tentativo di porre fine alla relazione, la donna ha subìto ulteriori insulti e violenze a giugno. Dopo un'aggressione avvenuta la notte del 16 dicembre, ha finalmente trovato il coraggio di chiedere aiuto alla polizia di Stato, che l'ha scortata in ospedale e avviato gli accertamenti necessari.

A seguito dei controlli condotti dagli agenti, il gip del tribunale di Brescia, su richiesta della procura, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.