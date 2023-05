Finisce a tutta velocità sotto un rimorchio fermo: 31enne muore sul colpo

Uno scontro fatale ad altissima velocità. È avvenuto lo scorso 21 maggio, a Piacenza, lungo la via Emilia Pavese tra Sarmato e Castelsangiovanni. La vittima è Emilio Almonte Reynoso Yensi, 31enne originario della Repubblica Dominicana, ma residente a Castelsangiovanni, comune di 14mila abitanti in provincia di Piacenza. L'uomo era alla guida della sua Fiat Brava quando, ad alta velocità, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato sbandando a sinistra e invadendo la corsia opposta per poi finire in un piazzale dove si è schiantato contro un rimorchio parcheggiato. Un urto così violento da far sì che la macchina rimanesse incastrata sotto al camion.

Immediati e purtroppo vani i soccorsi del 118. In particolare i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per poter disincastrare la vettura distrutta, ma una volta estratto l'uomo il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le forze dell'ordine non escludono l'ipotesi del malore.