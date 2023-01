Schianto in tangenziale, l'auto viene squarciata dal guard-rail: il conducente si salva

Il terribile schianto e l’auto che viene squarciata dal guard-rail: un incidente, che raccontato così porterebbe a pensare all’irreparabile, perché appare difficile riuscire a uscire incolumi da una situazione simile. E, invece, fortunatamente, per il conducente della vettura, rimasta coinvolta nel terrificante incidente avvenuto ieri sera in Salento, le conseguenze sono state miracolosamente limitate.

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di sabato sulla tangenziale est di Lecce. Il 35enne che si trovava alla guida della Matiz infilzata dal guard-rail, è stato trasferito in codice giallo in ospedale e le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Tutto è accaduto attorno alle 22, quando nel punto in questione, la piccola vettura, in circostanze in fase di chiarimento e con una dinamica in ricostruzione, ha perso il controllo, andando a schiantarsi violentemente contro la barriera stradale, fino all'incredibile carambola che l'ha portata ad essere trapassata dallo spuntone di ferro.

Gli altri automobilisti di passaggi hanno chiamato immediatamente soccorsi: sul posto, sono subito arrivati i sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza, per prestare le prime cure del caso. Il 35enne è stato trasportato al "Fazzi" di Lecce. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lecce per la messa in sicurezza del tratto stradale e la rimozione della vettura incidentata, mentre gli agenti di polizia locale hanno provveduto ai rilievi, alla gestione del traffico veicolare e procedono per ricostruire l'accaduto.